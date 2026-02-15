Êta Mundo Melhor!\nCandinho parte para cima de Sandra, que consegue fugir. Dita teme ter perdido sua carreira. Estela, Túlio e Sabiá apresentam as provas contra Ernesto ao delegado. Estela apoia Dita. Celso insiste com Sandra para devolver Policarpo a Candinho. Zulma é reconhecida por mulher que queria adotá-la no passado, e Samir questiona a história. Zé dos Porcos tem um novo sonho com seu filho. Cunegundes e Quinzinho se desentendem sobre voltar para o sítio. Lourival conversa com Candinho sobre a carreira de Dita. Túlio repreende Celso por comprar um aparelho auditivo para Anabela. Estela confronta Zulma.\nCoração Acelerado\nJanete pede que Alaorzinho se afaste dela. Alaorzinho pede a separação a Zilá. Janete anuncia o início oficial de sua cooperativa. João Raul conhece Janete. Zilá convida Ronei para se hospedar na mansão, e Alaorzinho se irrita. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário.