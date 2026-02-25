Êta Mundo Melhor!\nCandinho deixa a mansão, e todos se entristecem. Sabiá acompanha Ernesto até a delegacia. Aladim comemora sua adoção. Quincas, Tobias e Lauro acompanham Sônia no hospital. Anacleto e Jocasta pensam em como se livrar de Maria Socorro. Zulma impõe condições para oficializar a adoção de Aladim. Cunegundes se prepara para a estreia de seu novo musical. Margarida depõe contra Ernesto. Sandra sugere sequestrar Anabela. Candinho chega à casa de Zulma.\nCoração Acelerado\nEduarda confessa a Luan que não está apaixonada por ele. Alaorzinho revela a Janete que irá se separar de Zilá. Naiane e Ronei atrapalham o romance de João Raul e Agrado. Janete conversa com Zuzu sobre Alaorzinho e Zilá. Luan convida Eduarda para ir ao rancho de João Raul. Cinara promete se vingar de Alaor com seu livro de ervas. João Raul questiona Naiane sobre suas intenções de aportar no rancho de surpresa. Leocádia e Rosalva não encontram o livro de Nora com Cinara.