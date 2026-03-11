Êta Mundo Melhor!\nA Globo não divulga o resumo do penúltimo capítulo de Êta Mundo Melhor!\nCoração Acelerado\nAgrado decide focar na sua carreira. Cinara se desespera quando Alaor apresenta Marcela como sua namorada. João Raul afirma a Luan que agora irá focar em sua carreira. Agrado e Janete sofrem uma retaliação das fãs de João Raul. Janete defende a filha. Eduarda comemora com Luan a assinatura de um contrato de show em Goiânia. Palhares apoia Janete e Agrado. Alaor aconselha Alaorzinho a esquecer Janete de vez.\nTrês Graças\nLeonardo e Angélico discutem, e Viviane recebe o apoio de Zenilda. Lígia reage ao saber por Kellen da prisão de Viviane. Joaquim sugere que Júnior passe um tempo na galeria com Maggye para poder vigiar Kasper. Ao ver a bala de revólver que atingiu Bagdá, Kasper intriga o bandido quando afirma que o tiro que levou parece ter saído da arma de um civil. Vandílson avisa a Lucélia que Kasper está com Bagdá. Paulinho questiona Gerluce se ela não sabia que Consuelo estava comprando remédios com as receitas fornecidas por Viviane.