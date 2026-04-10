A Nobreza do Amor\nMirinho tenta beijar Lúcia/Alika e acaba sendo agredido por ela. Tonho acredita que Lúcia/Alika esteja envolvida com outro homem. Lúcia/Alika e sua família chegam para jantar com Eugênia e Eustáquio, e Virgínia e Marta se incomodam. Ladisa afirma a Akin que jamais esquecerá que foi Dumi quem atentou contra seu marido. Jendal insinua aos ingleses que precisa casar sua filha, e Mr. Campbell sugere que Mr. Jones corteje Kênia. Eustáquio elogia a visão de negócios de Lúcia/Alika. Niara percebe que Alika sentiu ciúmes de Tonho. Dumi e Chinua planejam a fuga de Omar de Batanga. Dumi revela a Omar que Soliman está morto.\nCoração Acelerado\nA família Amaral sofre com a falta de contato com o avião que levava Alaorzinho para São Paulo. Janete teme que algo grave tenha acontecido a Alaorzinho. Naiane pede socorro a João Raul, com medo de perder seu pai. Ronei se preocupa com o estado de Zilá. O avião é encontrado. No hospital, Clévis informa a todos que Alaorzinho permanece desacordado por ter sofrido uma concussão na cabeça. Alaor aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda canta na igreja a convite do pastor Samuel. Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e faz um pedido.