Êta Mundo Melhor!\nEstela afirma a Zulma que Samir voltará para Candinho. Lauro é ofendido por Ernesto durante o programa de Olímpia. Lourival ajuda Tobias a se defender de agressões no bar. Margarida e Manoela têm uma ideia para acabar com o programa de Olímpia. Túlio e Celso discutem novamente, e Estela se irrita. Asdrúbal revela a Quitéria e Candinho que tem uma irmã chamada Ivonete. Zulma visita Dita na cadeia. Cunegundes decide ficar em São Paulo. Sandra propõe aliança a Zulma. Ernesto pede para se reaproximar de Simbá. Anacleto e Jocasta anunciam que irão se casar. Lourival pensa em tornar Francine a nova Doris River. Dita confessa a Candinho sua tristeza em não poder mais cantar.\nCoração Acelerado\nLuan nota o interesse de Eduarda por Leandro. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário. Alaorzinho descobre que a estrada de acesso a Bom Retorno está interditada, e que o show devido por Ronei não poderá acontecer. Agrado se prepara para contar para João Raul sobre o passado dos dois, mas a chegada de Walmir interrompe sua fala. João Raul desconfia do comportamento do pai, Agrado alerta sobre o vício dele em jogo. Ana Castela chega em Bom Retorno.