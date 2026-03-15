A Nobreza do Amor\nLumumba conquista a liberdade de Batanga, e é coroado rei Cayman II. Caetana dá à luz Tonho, e Dona Menina afirma que o bebê é um predestinado. Nasce Alika, filha de Niara e Cayman. Jendal planeja tomar o trono de Cayman. José pede permissão ao prefeito Bartô para seguir suas pesquisas científicas. Bartô, Casemiro e Graça desconfiam das intenções de José. Orientados por Jendal, Cayman e Niara fazem um acordo com Mr. Shields. Oruka prevê que o rei Cayman será traído, e Batanga cairá em desgraça. Jendal se oferece para se casar com Alika e proteger o reino. Há uma passagem de tempo, e Alika agora é uma mulher. Ela desconfia da relação de Jendal com os ingleses. Alika sonha com um homem que a livrará do casamento com Jendal. Tonho comemora seu novo trabalho com Casemiro. Alika desfaz o acordo com Jendal.