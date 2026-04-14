A Nobreza do Amor\nJendal se desespera ao saber da morte de Soliman. Burak faz uma prece em homenagem ao Paxá. Tonho e Dona Menina ajudam Isaura a dar à luz seu filho. Jendal ordena que a tripulação de Soliman permaneça trabalhando em Batanga. Çinar não gosta de saber que terá de deixar Omar em Batanga aos cuidados de Chinua. Vera/Niara e Maria Helena entregam a Bartô o abaixo-assinado para a reconstrução da escola em Barro Preto. Manoel conhece Josias. Dumi e Chinua afirmam que Batanga será livre. Tonho incentiva Januário a se apaixonar novamente. Salma e Fuad se encontram. Virgínia estranha quando Adalgisa reconhece Mirinho. Alika se revolta ao ler uma matéria enaltecendo Jendal.\nCoração Acelerado\nRonei constata que sabotaram o chá de Naiane. Ana Castela anuncia que vai ao Zuzanete. Alaor também decide ir à inauguração do bar de Janete e Zuzu. Roberta Miranda chega para cantar na festa. Gael chega no Zuzanete e chama a atenção de Ana Castela. Agrado e Eduarda se emocionam. Gael se encanta com Naiane. Talita narra o sucesso do Zuzanete e deixa Zilá furiosa. João Raul encontra Agrado.