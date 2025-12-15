Êta Mundo Melhor!\nLúcio afirma a Araújo que não é pai de Haydée. Cunegundes apresenta Quincas como o primeiro dançarino de seu estabelecimento. Jocasta e Francine preparam sua simpatia para atrair Quinzinho e Zé dos Porcos. Estela alerta Dita sobre a Baronesa/Sandra, e confessa à amiga que está apaixonada por Túlio. Celso anuncia que marcou a data de seu casamento com Estela. Candinho leva Samir para visitar os túmulos de Anastácia e Filó. Ernesto chama adamo/Margarida para jantar. Dita conhece Lourival. Jocasta e Francine estranham o comportamento de Quinzinho e Zé dos Porcos. Baronesa/Sandra propõe comprar a mansão de Candinho. Zulma declara sua intenção de adotar Samir.\nDona de Mim\nEllen e Sofia se emocionam com o reencontro. Leo e Samuel exigem explicações de Ellen. Todos se surpreendem com a notícia de que Ellen está viva. Ellen se confessa com Padre Paulo, e afirma amar Sofia. Danilo admira Filipa. Jeff apresenta Roberta a Ryan. Ellen apresenta Hudson à família Boaz, e explica sua história. Igor brinca com Sofia, e deixa escapar um segredo. Samuel e Leo desconfiam do caráter de Ellen e Hudson. Roberta faz uma proposta de trabalho a Ryan. Igor diz a Sofia e Leo que eles vão para Portugal.