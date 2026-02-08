Êta Mundo Bom!\nCandinho, Samir, Dita e Joaquim fogem para o Rio de Janeiro. Estela agride a Baronesa/Sandra. Zulma descobre que Candinho fugiu com Samir e o denuncia para o delegado. Araújo revela a Haydée as condições de Janete para interromper o processo contra a irmã. Estela conta a Celso que a Baronesa/Sandra a agrediu, quando Túlio flagra os dois juntos novamente. Zulma deduz que Candinho fugiu com Samir para o Rio de Janeiro. Lourival pede ajuda a Lúcio para preservar Doris River. Dita avista a polícia na estradaz.\nCoração Acelerado\nZilá procura por Alaorzinho na casa de Eliomar. Agrado afirma a Janete que precisa de um tempo para perdoar a mãe. Alaorzinho pressiona Ronei e Bara sobre negócios. Leandro pede uma carona a Agrado para Goiânia. Naiane arma para João Raul e o avião que estão simula um pouso de emergência na fazenda do avô da menina. Janete sugere criar uma cooperativa com Nora, e Cinara ouve.