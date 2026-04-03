Pirarucu Amazônico (Wildes Barbosa / O Popular)\nComer peixe durante a quaresma é uma tradição de muitas famílias, especialmente na semana da Páscoa. Já que conseguir reservas em restaurantes de última hora é tarefa praticamente impossível, o jeito é encarar o fogão e preparar receitas em casa. Para ajudar na missão, o POPULAR convida chefs de cozinha para sugerir preparos práticos, que não demandam muitas etapas, medidas exatas ou técnicas elaboradas.\nO restaurante Pobre Juan é conhecido pelos seus preparos na parrilla, especialmente as carnes vermelhas, mas os peixes e frutos do mar também estão no cardápio. Na unidade de Goiânia, é possível pedir o pirarucu amazônico preparado pelo chef Heraldo Nascimento, que ensina como reproduzir o prato em casa. Optamos por uma versão simplificada do preparo, que leva, ainda, molho aveludado de moqueca à base de tomate concassé no azeite de dendê e pesto de coentro.