A música brasileira sempre foi uma espécie de idioma familiar para José, João e Francisco Gil. Os três cresceram cercados por referências da MPB, mas foi preciso encontrar uma maneira própria de reorganizar essa herança para que os Gilsons deixassem de ser apenas os filhos e netos de uma família musicalmente conhecida. Neste domingo, dia 13, o trio chega a Pirenópolis para encerrar a programação musical do Canto da Primavera.\nO show mistura as canções do novo álbum, Eu Vejo Luz Em Maior Proporção Do Que Eu Vejo A Escuridão, e músicas que ajudaram a construir sua trajetória, como Várias Queixas, Love Love e Devagarinho. A apresentação será às 20 horas, no Palco Aeroporto, com entrada gratuita. A escolha do repertório acompanha uma fase de expansão do grupo. O segundo disco, lançado em março, amplia a mistura que já estava na base dos Gilsons, aproximando MPB, samba, afoxé e ritmos de matriz africana de elementos eletrônicos, pop, rap e funk.