-
Limpeza de box com sacola plástica viraliza (Reprodução / @casadasa_ Instagram)
As redes sociais provaram mais uma vez que nenhum objeto do cotidiano está a salvo de virar ferramenta de limpeza. Um truque usando apenas detergente, água e uma sacola plástica ganhou força no Instagram, TikTok e X, acumulando vídeos com mais de 8,5 milhões de visualizações e gerando uma onda de testes caseiros.
O método é simples: basta aplicar detergente diluído em água na sacola e usá-la como se fosse uma esponja para esfregar o box do banheiro. Segundo quem já experimentou, o atrito do plástico com o sabão garante brilho sem arranhar o vidro em poucos minutos.