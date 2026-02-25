Com 63,21% dos votos, Maxiane deixou o BBB 26 em Paredão, com Milena e Chaiany. Natural de Nazaré da Mata, em Pernambuco, a influenciadora analisa os fatores que atrapalharam sua permanência na competição e faz um balanço de sua passagem pelo reality. Ela também revela com quais amizades pretende continuar fora da casa.\nVocê começou o jogo em um grupo e depois acabou indo para o outro lado. Por que optou por esse movimento? Houve algum momento de virada?\nO momento de virada foi a prova do Líder, mas isso já vinha acontecendo gradualmente. Eu e Marciele nos identificávamos mais com a forma de jogar de um grupo, especialmente com Sarah, com quem me conectei muito. Aos poucos, fomos nos afastando do outro grupo, e chegou um momento em que era preciso tomar decisões. A prova do Líder apenas consolidou essa escolha. Eu não queria ficar em cima do muro; preferia jogar com pessoas com quem me identificava, mesmo correndo o risco de sair. O BBB é muito sobre o dia a dia e a convivência, e foi isso que nos levou a essa mudança.