A força da música sertaneja marca a noite desta sexta-feira (31), em Goiânia. A Turnê Coração Acelerado leva Chitãozinho e Xororó, Daniel, Ana Castela e elenco ao Espaço Dois Ipês para um grande encontro entre dramaturgia e música. “É uma oportunidade de reunir, no mesmo palco, os artistas que fazem parte da trilha sonora e os personagens que conquistaram o público ao longo da novela”, comenta Xororó, em entrevista ao POPULAR.\nA novela musical, criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, está entrando em sua reta final. Mais que trilha sonora, a música é protagonista e fio condutor da narrativa em Coração Acelerado, que produziu e lançou 15 músicas inéditas. A faixa Seu Amor É Minha Estrada, de Chitãozinho e Xororó, foi gravada especialmente para a novela e é tema do casal protagonista, Agrado Garcia e João Raul.