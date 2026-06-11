Banda Zabumba Beach (Reprodução/Instagram Zabumba Beach)\nA TV Anhanguera abre as portas de sua sede na próxima quarta-feira (17), a partir das 19h, para realizar o "Arraiá do Mídia", evento que celebra o Dia do Mídia e homenageia os profissionais do mercado publicitário goiano. A comemoração, que transformará o estacionamento da emissora em uma festa junina com comidas típicas, decoração temática e show, irá reunir 250 convidados, entre publicitários e grandes anunciantes de Goiás.\nPara garantir a animação do público, o evento apostará no clima acolhedor das festas de São João. A principal atração musical da noite será a banda goiana Zabumba Beach, amplamente conhecida no cenário local pelo repertório de forró pé de serra e apresentações de alta energia.\nO ambiente contará ainda com barraquinhas de comidas tradicionais do período junino, proporcionando uma experiência descontraída de celebração e integração.