A TV Anhanguera de Anápolis completa 45 anos de história, consolidando-se como uma das principais referências jornalísticas e culturais da região. Desde sua fundação, em 18 de setembro de 1980, a emissora tem sido um elo entre a comunidade e o mundo, levando informação, entretenimento e serviços à população, sempre com foco no compromisso social e na credibilidade.Trata-se da primeira afiliada a cobrir o interior de Goiás e, com o passar dos anos, se tornou referência no jornalismo regional. Sempre com o compromisso de mostrar a realidade não só de Anápolis, mas de todo o médio norte goiano, são 37 municípios que recebem o sinal anapolino e 14 que recebem o sinal de Porangatu. Nas mais de quatro décadas, a TV acompanha o crescimento da cidade e região e registra momentos marcantes que ajudam a construir uma sociedade mais inclusiva e participativa. O jornalismo de proximidade sempre foi uma marca, valorizando as histórias da cidade e da região, dando voz às demandas da comunidade e celebrando suas conquistas.A TV Anhanguera de Anápolis foi a quarta emissora do Grupo Jaime Câmara, atrás somente das com sede em Goiânia, em 1963, Araguaína, em 1976, e Gurupi, em 1977. A trajetória na emissora em Anápolis se confunde com o próprio desenvolvimento da cidade a partir dos anos 1980. Quando foi fundada, por exemplo, Anápolis vivia um momento de transição, com a expansão industrial, a chegada de novos investimentos e a consolidação do município como polo logístico e estratégico em Goiás. Ao longo das décadas seguintes, enquanto Anápolis crescia em população, infraestrutura e relevância econômica, a TV Anhanguera acompanhava e narrava essas mudanças para o público. A emissora não apenas transmitiu os acontecimentos, mas ajudou a valorizar a identidade regional, mostrando os desafios e conquistas da cidade. Dessa forma, a história da TV Anhanguera de Anápolis e o crescimento do município caminham lado a lado, refletindo um mesmo espírito de progresso e pertencimento.