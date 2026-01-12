Goiânia começou a semana com o coração batendo mais rápido. Nesta segunda-feira (12), a TV Anhanguera promoveu um evento especial para apresentar Coração Acelerado, nova novela das 19 horas da TV Globo, reunindo elenco, imprensa e convidados em uma noite pensada para celebrar as emoções da trama que acaba de estrear na telinha.\nA produção chega com a proposta de unir romance, drama e conflitos contemporâneos, apostando em personagens intensos e histórias atravessadas por emoção e recomeços. Ambientada em Goiás, a novela apresenta o universo da música sertaneja e a força da mulher goiana.\nOs destaques do evento foram a presença de nomes importantes do elenco: Stepan Nercessian, Gabz, Isabelle Drummond e Guito, que participaram de uma coletiva de imprensa e conversaram sobre seus personagens, os bastidores da produção e as expectativas para a estreia.