Junho chega trazendo bandeirolas, forró, quadrilhas, tradição e muita música boa para as telas da Globo. Em uma celebração à riqueza cultural das festas juninas, uma das manifestações populares mais fortes e afetivas do país, a TV Globo, Globoplay e Multishow preparam uma programação especial, para toda a família e que leva ao público a energia de alguns dos arraiás mais emblemáticos do Nordeste, conectando diferentes regiões do Brasil ao clima contagiante do São João.Abrindo os festejos, a TV Globo exibe neste domingo (31), logo após o Fantástico, o especial Partiu São João, um encontro musical que dá o pontapé inicial nas celebrações juninas pelo país. Sob o comando de Wesley Safadão, o programa reúne artistas que representam diferentes gerações e sonoridades da música nordestina em uma grande homenagem à cultura da região. Gravado durante o entardecer no haras do anfitrião, o especial aposta em uma atmosfera intimista para receber nomes como João Gomes, Elba Ramalho, Mari Fernandez, Dorgival Dantas, Mestrinho, Lauana Prado e Natanzinho Lima, além da participação especial da Quadrilha Zé Testinha.Em parceria com a TV Verdes Mares, o Globoplay, aberto para não assinantes, transmite o São João de Maracanaú 2026, diretamente do Ceará, nos dias 30 de maio, neste sábado, e 12 de junho. As transmissões também vão ao ar na TV Verdes Mares após o Jornal da Globo, com apresentação de Niara Meireles, apresentadora da afiliada no Ceará. Neste sábado, o público acompanha os shows de Bell Marques e Wesley Safadão, a partir das 00h15. Já em 12 de junho, a partir das 23h55, a festa recebe apresentações de Mari Fernandez e do projeto À Vontade, formado por Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado, reforçando a mistura de ritmos e a potência da música nordestina.Encerrando o mês, no dia 27 de junho, o Multishow transmite, ao vivo, o tradicional São João de Campina Grande, diretamente da Paraíba, levando para todo o Brasil a energia de uma das maiores e mais emblemáticas festas juninas do calendário nordestino. A noite contará com shows de Felipe Amorim, Talita Mel e Zé Vaqueiro, a partir das 20h45. Já no dia 28 de junho, logo após o Fantástico, a TV Globo exibe o especial Destino São João, também comandado por Wesley Safadão, reunindo os melhores momentos dos festejos juninos em cidades como Maracanaú, Campina Grande e Caruaru. A atração também acompanha bastidores, encontros musicais e a força do movimento quadrilheiro nordestino, com participação da jornalista Mona Lisa Duperron. O Partiu São João é um projeto proprietário do Gênero de Música e Eventos, comandado por Joana Thimoteo, com direção geral de Fellipe Ayala, gerência de produção de Fabricio Peralva, roteiro de Edu Sciortino, assistência de direção de Renata Coimbra.A transmissão do São João de Maracanaú 2026 é uma parceria do Globoplay com a TV Verdes Mares com direção de Fabio Ambrosio e Rafael Carvalho, Fabio Nobre e Adail Ferreira. A transmissão do São João de Campina Grande tem direção de Maria Joana Lessa e assistência de Luciana Lorenzon.