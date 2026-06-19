Inaugurada em 1939, a sede do IHGG, chamada de Casa Rosada, detém título de primeira construção do Setor Sul (Wildes Barbosa / O Popular)\nA Casa Rosada, no Setor Sul, voltará a receber a Universidade Federal de Goiás (UFG) nesta segunda-feira (22), às 9h. O evento simbólico reafirma a importância da participação da instituição na trajetória do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Em entrevista ao POPULAR, o historiador e presidente do instituto Jales Guedes Coelho Mendonça explicou que a cerimônia tem caráter simbólico e busca destacar os laços históricos entre as duas instituições.\nA Casa Rosada de Goiânia é o primeiro imóvel construído no Setor Sul e foi inaugurada pelo professor Colemar Natal e Silva, que também foi o primeiro reitor da UFG”, destacou Jales Mendonça.\nNa ocasião, será realizado o evento “UFG volta à Casa Rosada”, que contará com a presença da reitora Sandramara Matias Chaves, ex-reitores e integrantes da gestão da Universidade.