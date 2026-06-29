Um ano depois da morte de Jorge Braga, seus desenhos seguem fazendo aquilo que sempre fizeram de melhor: provocar o riso, a reflexão e o incômodo. Mudam os personagens da política, mudam as manchetes e as cidades, mas as contradições humanas continuam encontrando espaço no humor afiado do chargista. Ao revisitar sua obra, percebe-se que boa parte dela ainda parece comentar o Brasil de hoje.\nMineiro de nascimento e goiano por escolha, Jorge atravessou mais de cinco décadas registrando, com muita ironia, as transformações políticas, sociais e culturais do País. Quem quiser revisitar parte dessa produção pode acessar o e-book Jorge Braga: O Cartunista que Desenhou a História, disponível gratuitamente no site do POPULAR, que reúne dezenas de trabalhos do artista. “Tudo pode mudar, como a vida”, costumava dizer ao explicar sua rotina de observar o cotidiano antes de desenhá-lo.