A Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe neste sábado (30) artistas que representam diferentes gerações e vertentes do rock brasileiro. Samuel Rosa, Chico Chico, Detonautas, CPM 22, Raimundos e a banda Biquini são as atrações do Um Festival, que volta a acontecer na capital com programação a partir das 14 horas. Os ingressos estão à venda com valores entre R$ 100 e R$ 200.\nO festival itinerante já passou por Goiânia em edições anteriores e aposta no clima nostálgico com grandes hits do rock e do pop rock brasileiro. Entre as atrações, uma das trajetórias mais longevas é a do Biquini, banda formada nos anos 1980 e conhecida por sucessos como Vento Ventania, Janaína e Tédio. O grupo segue na ativa com uma carreira consolidada e presença frequente em festivais dedicados ao gênero, especialmente no último ano com a turnê comemorativa de 40 anos.