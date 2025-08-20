A morte de Preta Gil completa um mês nesta quarta-feira (20), e Gilberto Gil, 83, fez uma publicação a respeito.\nUm mês de saudade", escreveu Gilberto Gil.\nEm entrevista recente ao Fantástico, o músico falou sobre o agressivo câncer de intestino que Preta enfrentou por quase três anos, incluindo ida aos Estados Unidos para tratamento nos últimos meses. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia".\nGilberto Gil homenageia Preta Gil na data que ela faria 51 anos\nPreta Gil quebrou tabus e inspirou muitos a enfrentar o câncer com mais informação\nPreta Gil morre aos 50 anos\nEstamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande.