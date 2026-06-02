Virginia Fonseca se pronunciou após ser hostilizada durante o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, no Maracanã, no último domingo (31). Ela foi alvo de xingamentos após um gol de Vinicius Junior, seu ex-namorado. Além dos gritos de ofensa, torcedores teriam arremessado bolinhas e aviões de papel.\nA influenciadora afirmou que se sentiu "acuada" com a reação de parte da torcida e desabafou sobre os julgamentos que enfrenta desde o início de sua trajetória pública. "Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo", escreveu.\nSegundo Virginia, as críticas sempre estiveram presentes em sua vida, seja em momentos profissionais ou pessoais, mas o episódio no estádio teve um impacto diferente. "Talvez uma das sensações mais ruins que já senti", afirmou.\nVirginia agradece a Vini Jr. por defendê-la de insultos em jogo do Brasil