Mistério, romance e reviravoltas marcam a nova jornada da cantora Ana Castela e de Gael (André Luiz Frambach), personagens de Coração Acelerado, que agora ganham uma trama própria em formato vertical na novelinha Onde Está a Boiadeira?. Produzido pelos Estúdios Globo, com criação e texto de Paula Amaral e supervisão de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, o microdrama, já em exibição, acompanha uma aventura que começa a partir da decisão dos dois protagonistas de pegar a estrada de carro sem destino definido, para viver momentos a dois longe dos holofotes da mídia. Na trama da novela das sete, a cantora interpreta a si mesma e ele é o sobrinho de Irene (Fernanda Pimenta), criado nas fazendas dos Amaral. Gael passa a morar na mansão da família em Bom Retorno, a convite de Seu Alaor (Marcos Caruso), para estudar e aprimorar seus conhecimentos sobre os negócios da família, e logo na chegada, chama atenção de Ana Castela. Aos poucos, os dois vão se aproximando e acabam se envolvendo. Na trama vertical, Gael está sozinho na mansão Amaral quando Ana Castela aparece. Ele adora a surpresa! A cantora explica que teve uma brecha na agenda e convida o rapaz para fazer uma viagem. Com 20 capítulos, o microdrama começa com o desejo de um passeio leve e romântico, mas ganha contornos de tensão. Ana e Gael param em uma pousada de beira de estrada, e ela é reconhecida por Fábia (Susana Vieira), dona do estabelecimento, que chama a atenção de todos sobre a chegada da artista. Atendendo a pedidos das pessoas que estão no bar, a cantora começa um pequeno show, rapidamente interrompido pela chegada da dupla de influenciadores digitais Talita Mendes (Luellem de Castro) e Tino (Victtor Hugo Maia), que correm para o local para um furo de reportagem.Ao perceber a presença de ambos, Ana e Gael fogem dali, pegam a estrada sob forte chuva e acabam sofrendo um grave acidente de carro. Ainda desacordados, são separados em circunstâncias misteriosas. Enquanto Gael luta para encontrar ajuda em meio ao isolamento das estradas, Ana desperta sob os cuidados de Letícia (Duda Batsow), uma jovem aparentemente gentil, mas que esconde intenções obscuras. Aos poucos, a protagonista percebe contradições no comportamento da anfitriã e descobre pistas que revelam uma obsessão perigosa. Presa em uma situação de risco, Ana precisa usar sua intuição para escapar. Enquanto isso, o desaparecimento da cantora preocupa Gael e intriga Talita, que procura Juliana (Catarina de Carvalho), sua assessora, para saber “onde está a boiadeira?”. “Em Coração Acelerado, Ana Castela e Gael formam um casal muito carismático. Para a novelinha, desenvolvi uma narrativa com uma vilã, a Letícia, enfrentando a Ana, e criando uma situação em que o Gael precisasse salvá-la. A nossa vilã tem uma relação com o Gael, o que dá mais profundidade para o conflito”, declara a autora Paula Amaral. A narrativa explora não apenas o perigo e a adrenalina, mas também o desejo da protagonista de viver experiências fora do olhar público, ainda que isso tenha consequências inesperadas. “A história de Onde Está a Boiadeira? se conecta diretamente com Coração Acelerado a partir da própria trajetória desses dois personagens já apresentada na novela. A novelinha retoma o desejo dos dois de estarem juntos, expandindo o arco da narrativa do casal. Além disso, a presença de personagens como Talita e Tino reforça essa continuidade. Assim, a novelinha funciona como um desdobramento desse universo, ampliando o que já foi visto em Coração Acelerado.”, explica o diretor Carlos Araújo. Com uma trama que mistura suspense, romance e thriller psicológico, Onde Está a Boiadeira? reafirma o potencial do formato vertical para contar histórias intensas e envolventes. A produção de mais uma novelinha ligada à trama de uma novela da TV Globo reforça a aposta da emissora na dramaturgia e nas novelas como experiências multiplataforma, que acompanham o público onde ele estiver. Um gênero multiformato, que expande suas narrativas para além das telas tradicionais e se consolida como essencialmente multigeracional, conectando diferentes idades em torno de histórias que emocionam, provocam conversas, estimulam reflexão e levam entretenimento de qualidade a milhões de brasileiros todos os dias. “Com Onde Está a Boiadeira?, avançamos na construção de uma dramaturgia cada vez mais conectada com os hábitos do público, orientada por interesse, conversa e participação. O formato vertical fortalece Coração Acelerado em uma estratégia multiplataforma, guiada tanto por estratégia quanto pela resposta em tempo real das pessoas. Mais do que um novo produto, é a expressão de um ecossistema de conteúdo que segue transformando histórias em fenômenos culturais e que reforça o nosso compromisso de inovar a partir da escuta e da conexão genuína com o público.”, explica Larissa Régia, gerente de Marketing da TV Globo.