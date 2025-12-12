Uma grande reviravolta promete mudar os rumos da trama de Dona de Mim. Em cenascomeçaram a ir ao ar no capítulo desta sexta-feira (12), Hudson (Emílio Dantas) descobre a morte de Vanderson (Armando Babaioff) em uma notícia on-line e enxerga nela a oportunidade de mudar de vida. Após confirmar a informação com padre Paulo (Guti Fraga), ele investiga mais a fundo e descobre que Sofia (Elis Cabral), filha de Ellen (Camila Pitanga), é herdeira de 25% da Boaz, tornando-se milionária. Diante desse cenário, Hudson sugere a Ellen que deixem o interior e sigam para o Rio de Janeiro.\nEm uma conversa carregada de tensão e promessas, Hudson revela tudo à Ellen - a morte de Vanderson e a fortuna da filha — e a convence de que chegou a hora de se reaproximar da menina e garantir um futuro confortável para todos. A revelação pega Ellen de surpresa e marca o início de um novo plano que promete mexer com a trama. Já no Rio de Janeiro, para onde retorna na companhia de Hudson e Igor (Theo Matos), Ellen reencontra Sofia em uma cena emocionante na Igreja da Penha.