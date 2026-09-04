Vinte e cinco anos de história não cabem em uma única festa. Por isso, o Vaca Amarela decidiu espalhar a comemoração ao longo do caminho. O primeiro movimento da celebração acontece neste domingo (6), no Centro Cultural Martim Cererê, com o Drops Vaca Amarela, que reúne música independente, rock, música autoral, cultura urbana, batalhas, showcases e encontros entre diferentes gerações da cena goiana. A entrada é gratuita.\nA programação, distribuída pelos palcos Bioma, Moov, Equatorial e Ytakuá, funciona como uma espécie de fotografia da cena contemporânea. Há espaço para bandas que carregam a tradição do rock independente, artistas autorais, nomes da música urbana, DJs, beatbox, batalha de rima e ball. Mais do que uma sequência de shows, o drops aposta na mistura como linguagem. “Essa diversidade é o próprio Vaca Amarela”, resume João Lucas Ribeiro, diretor do festival.