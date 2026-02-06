Após cinco meses de uma cirurgia para retirada de um tumor na mama, a socialite Val Marchiori, 51, celebra a última quimioterapia. Pelas redes sociais, mostrou uma festinha improvisada no quarto com direito a luzes, sino e champanhe.\n"Hoje encerro um ciclo: minha última quimioterapia. Com fé, amor e gratidão, celebro também o nascimento do Instituto Helloo Vida -uma missão que transforma dor em cuidado e esperança", disse ela na legenda.\nAtriz descobre câncer raro na mama causado por prótese de silicone\nVirginia recria fantasia de Luma de Oliveira, usa coleira com nome de Vini Jr. e repercute internacionalmente\nConfira dicas para curtir o carnaval com maquiagem e cabelo intactos até o fim da folia\n"E sim, até a champanhe está aqui, mesmo sem ser bebido. Porque a vida merece ser brindada. Gratidão a Deus, à minha família e a todos que seguraram minha mão", completou.