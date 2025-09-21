Êta Mundo Melhor!\nPadre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.\nDona de Mim\nLeo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.