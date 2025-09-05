Êta Mundo Melhor!\nEstela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.\nDona de Mim\nJaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.