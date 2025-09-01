Êta Mundo Melhor!\nCandinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.\nDona de Mim\nJaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.