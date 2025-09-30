Êta Mundo Melhor!\nCandinho toma a bebida oferecida por Zulma, sem saber que se tratava da poção do amor. Dita flagra Candinho sob os efeitos da poção. Haydée acredita que será aceita como filha por Lúcio. Ernesto socorre Paixão, mas Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições. Sabiá descobre com Zenaide que Celso contribui com a Casa dos Anjos. Estela encontra Ernesto no hospital. Candinho beija Zulma. Dita sofre com sua decepção amorosa. Sandra chega a São Paulo com Inês.\nDona de Mim\nRyan apoia Kami, e Ronaldo os observa. Ryan insinua a Kami que deseja tomar uma atitude contra o criminoso. Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia. Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro. Ryan captura Ronaldo, e Marlon o impede de agir com violência.