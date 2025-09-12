Êta Mundo Melhor!\nSamir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.\nDona de Mim\nJaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.