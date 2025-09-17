Êta Mundo Melhor!\nSamir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará. TSimbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Celso discute com Estela e acaba terminando o relacionamento dos dois. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.\nDona de Mim\nKami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão. Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer. Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador. Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida.