Êta Mundo Melhor!\nQuincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.\nDona de Mim\nLeo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz. Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel. Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira. Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Jaques acusa Leo de roubo.