Êta Mundo Melhor!\nFlávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo. Samir e Jasmin desconfiam quando Marilda e Aderbal falam sobre o suposto sítio. Na Europa, Sandra conhece Inês e decide que ela será sua cúmplice no casamento com o Barão. Candinho pede ajuda a Sabiá para encontrar Samir. Paixão confidencia a Lúcio que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio. Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes. Perdidos após o acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir dentro de um carro. Candinho afirma que encontrará Samir.\nDona de Mim\nMarlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.