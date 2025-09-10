Êta Mundo Melhor!\nPolicarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.\nDona de Mim\nO Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.