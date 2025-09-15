Êta Mundo Melhor!\nCandinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin. Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo. Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II. Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin.\nDona de Mim\nMarlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo. Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.