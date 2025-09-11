Êta Mundo Melhor!\nErnesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.\nDona de Mim\nMarlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.