Êta Mundo Melhor!\nCunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.\nDona de Mim\nSamuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.