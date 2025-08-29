Êta Mundo Melhor!\nCelso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.\nDona de Mim\nRosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel. Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.