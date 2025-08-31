Êta Mundo Melhor!\nQuincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio.\nDona de Mim\nDeco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.