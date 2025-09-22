Êta Mundo Melhor!\nZulma abriga Carmem para não ser chantageada. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra. Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário. Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai. Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Candinho conta a Samir que pediu para Sabiá investigar o paradeiro de seu pai. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada. Candinho e Samir garantem a Celso que encontrarão o pai do menino.\nDona de Mim\nPam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa