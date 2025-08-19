Êta Mundo Melhor\nCelso acode Estela e Anabela. Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita. Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes garante que irá se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam. Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.\nDona de Mim\nTânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.