Êta Mundo Melhor!\nDita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.\nDona de Mim\nLeo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.