A partir desta quinta-feira (20), estreia Emergência 53, nova série original Globoplay. Produzido pela Conspiração, a trama mergulha na rotina intensa e nos dramas humanos de profissionais que atuam na linha de frente de um serviço móvel de urgência. No grupo de enfermeiros da Unidade 53 está a atriz Valentina Herszage, que interpreta Manuela Bastos, uma enfermeira novata que decide seguir a vocação para a saúde pública na contramão das expectativas da própria família. Filha do empresário Maurício Bastos (Emílio de Mello), dono de uma poderosa rede de hospitais privados, a jovem abre mão dos confortos e conveniências para testar seus limites e buscar o sonho de atuar na linha de frente dos resgates.“A Manu vem de uma família muito rica, mas quer ir para a zona de guerra, tem esse sonho de ser enfermeira, essa empatia. O pai queria que ela fosse médica, que trabalhasse nos hospitais dele. Mas ela vai atrás do próprio sonho e encontra muitos desafios no caminho”, comenta Valentina. A atriz ainda detalha o processo de composição para a trama: “Comecei o treinamento três meses antes das gravações. Trabalhamos muito nas memórias da Manu. O público pode esperar muita emoção e adrenalina.”Ao lado de Manuela na linha de frente está Vanessa (Raquel Villar), uma dedicada enfermeira que enfrenta plantões exaustivos no serviço móvel de urgência para arcar com os custos de sua faculdade de medicina. “A Vanessa é uma pessoa extremamente disciplinada e centrada. Na série, o público poderá acompanhar justamente esse momento decisivo de concluir a graduação para realizar o sonho de se formar médica”, conta Raquel Villar.Completando o núcleo de enfermagem está Átila (William Nascimento), um profissional reservado e de poucas palavras. Ele traz em seu histórico uma rigorosa formação técnica adquirida no Exército e encontra no socorro à população uma forma de dedicar sua vida ao próximo. “O Átila é um cara da igreja, muito humano, sentimental e que se cobra bastante. Ele carrega uma sombra do passado e vai precisar encarar isso no decorrer da série”, revela o ator William Nascimento.Emergência 53 é uma série original Globoplay, produzida pela Conspiração. Com criação de Claudio Torres, Marcio Maranhão e Andrucha Waddington, a trama é escrita por Claudio Torres e Fábio Mendes e tem colaboração dos roteiristas Marcio Maranhão, Carolina Neves, André Emídio e Joaquim Waddington. A série é dirigida e produzida por Andrucha Waddington e Claudio Torres, com direção de episódio de Rebeca Diniz e Pedro Waddington. A produção é de Renata Brandão e Luísa Barbosa, com produção executiva de Tania Pacheco. Os cinco primeiros episódios serão liberados no dia 20 de agosto, sendo o primeiro aberto, inclusive, para não assinantes. No dia 27, outros cinco chegam ao streaming.