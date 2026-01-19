Valentino Garavani, um dos fundadores da grife Valentino, morreu, nesta segunda-feira (19), aos 93 anos, em Roma, na Itália. Ele morreu “em paz, cercado pelo amor de seus familiares”. A causa da morte não foi revelada. A informação foi confirmada no perfil oficial do estilista. Velório será aberto ao público em Roma. A cerimônia de despedida acontecerá na Piazza Mignanelli, na quarta e quinta-feira. O funeral acontece na sexta-feira, na Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Valentino foi um dos estilistas favoritos das grandes estrelas. Atrizes como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jane Fonda, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman e Anne Hathaway estiveram entre as celebridades que elegeram suas criações ao longo das décadas.Nascido em Vorghera, na Itália, estudou moda e trabalhou em ateliês de alta-costura na França. Antes de criar sua própria marca, trabalhou com nomes como Jacques Fath, Balenciaga, Guy Laroche e Jean Dessès.Em 1959, voltou à Itália e fundou sua própria marca. No ano seguinte, conheceu o estudante de arquitetura Giancarlo Giammetti, com quem construiu uma parceria duradoura nos negócios. Juntos, eles transformaram a Valentino em um sucesso global. Os dois também viveram um romance por 12 anos.O “vermelho Valentino” virou marca registrada. Poucos elementos são tão associados a Valentino quanto o vestido vermelho. A cor apareceu já em sua primeira coleção, apresentada em 1959, no modelo chamado Fiesta. Inspirado, segundo o próprio estilista, por uma noite na ópera assistindo a Carmen, o tom intenso rapidamente se tornou símbolo da casa. Muitos deles desfilados por Gisele Bündchen, que já encerrou os shows da grife ao lado do criador.A grife ganhou ainda mais destaque após ser escolhida por Jackie Kennedy após o assassinato de John F. Kennedy. Jackie usou seis peças da marca no ano seguinte ao assassinato do presidente americano. Ela também elegeu um vestido Valentino para se casar com o magnata Aristóteles Onassis.No cinema, Valentino interpretou a si mesmo no filme O Diabo Veste Prada (2006). Ele também foi tema do documentário Valentino: The Last Emperor, lançado em 2008. A produção traz participações de Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Sarah Jessica Parker e outras estrelas.Ele se aposentou da moda em 2008, em um desfile em Paris no Museu Rodin. Atualmente, o estilista italiano Alessandro Michele assina a direção criativa da marca. Repercussão“Parece o fim de uma era. Ele fará muita falta para mim e para todos que o amaram. Descanse em paz, Vava”, postou a atriz Gwyneth Paltrow, ganhadora do Oscar em suas redes sociais.“Eu tive muita sorte de conhecer e amar Valentino - de conhecer o homem verdadeiro, na intimidade. O homem apaixonado pela beleza, por sua família, por suas musas, por seus amigos. Por seus cães, seus jardins e por uma boa história de Hollywood”, escreveu a atriz. “Eu o amei profundamente. Eu amava como ele sempre me provocava para que eu ‘ao menos passasse um pouco de rímel’ quando eu ia jantar. Eu amava sua risada travessa.”A estilista Donatella Versace também lamentou a morte do colega. “Perdemos um verdadeiro maestro, que será lembrado para sempre por sua arte. Meus pensamentos estão com Giancarlo [Giammetti, seu sócio e associado mais próximo], que nunca deixou seu lado ao longo de todos esses anos. Ele jamais será esquecido”, escreveu a italiana.“Estou de coração partido ao saber da morte de Valentino Garavani”, escreveu Cindy Crawford. “Ele foi um verdadeiro mestre de sua arte, e serei sempre grato pelos anos em que tive o privilégio de trabalhar de perto com ele.”