Vanessa da Mata apresenta 'Todas Elas' em Goiânia (Divulgação/Priscila Prade)
A cantora e compositora Vanessa da Mata apresenta em Goiânia na próxima sexta-feira (17) a nova turnê, "Todas Elas", que traz músicas inéditas e uma nova fase da artista. O show será realizado às 21h30, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).
Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 120. Há também a opção do ingresso solidário, que oferece desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do show.