Do tempero da culinária goiana ao pop de Vanessa da Mata, passando pelo forró do Falamansa e pelo rock de Frejat. Trindade reúne diferentes sabores e ritmos no encerramento da primeira edição do Circuito Rota Gastronômica, que será realizada de sexta-feira (28) a domingo (30), no Carreiródromo. A programação também celebra os 106 anos do município, com entrada gratuita.\nDurante os três dias, o espaço receberá uma arena gastronômica com mais de 20 expositores de produtos locais e aulas-show comandadas por chefs renomados, como Paula Labaki, Jimmy Ogro, Emiliana Azambuja, Marcos Livi e Marco Túlio Abras. Na programação musical, além das atrações nacionais, completam o line-up Maíra Lemos, Pádua, Diego Mendes, Eli e Tripop. O projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.