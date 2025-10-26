A cantora de forró Vanessa Rios morreu no sábado (25), aos 41 anos. A informação foi confirmada pela banda Capim com Mel e por familiares da artista nas redes sociais.\nA causa da morte não foi divulgada. Vanessa, no entanto, passava por um tratamento contra um câncer pulmonar, descoberto em 2023.\nVanessa fez parte das bandas Kitara, Forró do Muido e Capim com Mel. Além de ser vocalista de bandas de forró, Vanessa também fez carreira solo.\nFilho de PM morre após disparo acidental durante caçada, diz polícia\nMorre um dos pioneiros da fundação de Ceres\nMorte de professor de futsal em Anápolis gera comoção nas redes sociais\nEm nota, a banda Capim com Mel, onde Vanessa passou cinco anos, lamentou a morte da cantora. "Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado".