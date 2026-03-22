A decisão de não ter filhos, que por muito tempo foi associada quase exclusivamente às mulheres, começa a ganhar contornos mais visíveis também entre os homens, e cada vez mais cedo. Noivo, o estudante de Agronomia Filipe Costa, de 24 anos, procurou um urologista por um motivo ainda incomum entre homens da sua idade: informar-se sobre a vasectomia, cirurgia que funciona como método contraceptivo definitivo. A escolha foi discutida e amadurecida com a noiva e, segundo ele, não é recente. “É uma decisão pessoal minha e dela. A gente não quer ter filhos. Queremos aproveitar a vida como casal e também pensamos nas incertezas do futuro. O mundo hoje está muito difícil para criar um filho”, afirma.\nNo caso de Filipe, o que chama atenção não é apenas a idade, mas o fato de optar pelo procedimento antes mesmo de ter filhos. Ele diz que não há hesitação. “Desde mais novo eu já sabia que não queria ter filho. Não tenho medo de arrependimento”, garante. O jovem relata que recebeu apoio da família, dos amigos e do médico. Para ele, o maior acesso à informação tem levado homens da sua geração a refletir mais sobre planejamento de vida e sobre o peso permanente da paternidade.